Erkan Özerman'a veda günü

"ERKAN AĞABEY HER ZAMAN KALBİMİZDE"



Erkan Özerman’ın 1988 yılında düzenlediği ilk Best Model of Turkey yarışmanda kraliçe Sibel Tan Arıkan ise, "Erkan ağabeyin ilk yarışmasının kraliçesiyim. Best Model of Turkey. Onun bana verdiği tacı o seneden sonra devamlı bir gururla taşıdım. Her yerde bunun faydasını gördüm. Erkan ağabey anlatılamayacak kadar dolu dolu bir insandı. Mankenlik yarışmasında jüride bulundum ve gurur duydum. Bu tacı en güzel şekilde gençlerimize aktarmayı taşımayı hedefliyoruz. Erkan ağabey her zaman kalbimizde tacı da baş tacımız olarak kalacaktır. Huzur içinde uyusun. Büyük bir devir kapandı" diye konuştu.