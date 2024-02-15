Erkan Özerman'a veda günü
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Best Model Of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman için Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındı. Erkan Özerman'ın cenazesi, İzmit'teki Aile Mezarlığında defnedilecek
Bir süredir kanserle mücadele eden prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman için Zincirlikuyu Camii’nde helallik alındı.
Törene, Erkan Özerman’ın kardeşleri Mehmet Volkan Özerman ile Nurkan Tekelioğlu, emekli mankenler Engin Koç ve Yusuf Azuz, manken Ece Gürsel, 1988 güzeli Sibel Tan Arıkan, şarkıcı Ege, yapımcı İzzet Öz ve sevenleri katıldı.
Helallik alınmasının ardından Erkan Özerman’ın tabutu omuzlara alınarak toprağa verilmek üzere İzmit’e götürüldü. Erkan Özerman'ın cenazesi, İzmit'teki Aile Mezarlığında defnedilecek.
"EŞİ BULUNMAZ BİR İNSANDI"
Cenaze törenine katılan emekli manken Engin Koç, "Best Model'de çalıştık. Kendisi kurucu başkandı. Eşi bulunmaz bir insandı. Türkiye’ye çok şeyler kazandırdı. Moda sektöründe sanat camiasında gerek yurtdışına gerkse burada. Çok kalender bir insandı, iyiliksever, işini çok iyi yapan yeniliğe açık bir insandı. AlLah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.
"ERKAN AĞABEY HER ZAMAN KALBİMİZDE"
Erkan Özerman’ın 1988 yılında düzenlediği ilk Best Model of Turkey yarışmanda kraliçe Sibel Tan Arıkan ise, "Erkan ağabeyin ilk yarışmasının kraliçesiyim. Best Model of Turkey. Onun bana verdiği tacı o seneden sonra devamlı bir gururla taşıdım. Her yerde bunun faydasını gördüm. Erkan ağabey anlatılamayacak kadar dolu dolu bir insandı. Mankenlik yarışmasında jüride bulundum ve gurur duydum. Bu tacı en güzel şekilde gençlerimize aktarmayı taşımayı hedefliyoruz. Erkan ağabey her zaman kalbimizde tacı da baş tacımız olarak kalacaktır. Huzur içinde uyusun. Büyük bir devir kapandı" diye konuştu.
VASİYETİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ
Erkan Özerman, 2013'teki bir söyleşi de öldükten sonra yakılmak istediğini açıklayarak bunu vasiyet ettiğini dile getirerek şunları söylemişti; "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın, istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar" açıklamasını yapmıştı.