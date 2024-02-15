Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!

100 YILLIK TARİHİMİZDE BİR İLK

EURO 2024'e katılmayı Letonya maçının ardından garantileyen ay-yıldızlılar, Galler karşısında da istediğini alıp grubu 17 puanla lider olarak tamamladı. Lider olarak Avrupa Şampiyonası vizesini alan Milli Takım, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attı.

Milliler, tarihinde ilk kez bir büyük turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde etti. Ay-yıldızlılar ayrıca, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası kura çekimine 2. torbadan katılacak. Türkiye, daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer alırken, bu 7 turnuvaya da grup ikincisi olarak ya direkt ya da play-off'tan katılmıştı.