Kırıkkale'de girişimcilere coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi verildi

Eğitime, kadın ve genç girişimciler ile icra komiteleri üyeleri katıldı.

Bu kapsamda bir patent danışmanlık firması kurucusu Cihan Mesçi tarafından katılımcılara coğrafi işaret, marka ve patent konularında bilgi verildi.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın üye eğitim faaliyetleri sürüyor.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) girişimcilere yönelik coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi semineri düzenlendi.

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