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        Kırıkkale'de girişimcilere coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi verildi

        Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) girişimcilere yönelik coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:32
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        Kırıkkale'de girişimcilere coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi verildi
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        Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) girişimcilere yönelik coğrafi işaret, marka ve patent eğitimi semineri düzenlendi.

        KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın üye eğitim faaliyetleri sürüyor.

        Bu kapsamda bir patent danışmanlık firması kurucusu Cihan Mesçi tarafından katılımcılara coğrafi işaret, marka ve patent konularında bilgi verildi.

        Eğitime, kadın ve genç girişimciler ile icra komiteleri üyeleri katıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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