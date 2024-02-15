Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Çaykur Rizespor maçı için rotasyon kararı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan rotasyon kararı!

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kadroda rotasyona gitmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi.

        2

        Sarı-lacivertlilerde ilk 11'deki bazı isimlerin formsuz oluşu, teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

        3

        Deneyimli teknik adamın, yoğun maç temposunda fiziksel ve mental olarak düşüş yaşayan birkaç oyuncusunu Rizespor karşısında kulübeye çekmesi bekleniyor.

        4

        BONUCCI VE OSAYI 11'E

        Alanyaspor maçında savunmada yapılan hatalar sonrası öncelikle bu bölgede değişikliğe gitmeyi planlayan Kartal, Mert Müldür ve Djiku'yu yedeğe çekip, Osayi ve Bonucci'ye şans verebilir.

        5

        SZYMANSKI KULÜBEYE

        Son haftalarda kendisinden bekleneni veremeyen Sebastian Szymanski'nin de kritik maça kulübede başlayabileceği bildirildi.

        6

        Kartal'ın, Polonyalı yıldızı skorun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürebileceği öğrenildi.

        7

        İRFAN CAN VE CENGİZ PLANI

        Szymanski'nin yerine İrfan Can Kahveci'yi 10 numara pozisyonunda oynatmayı planlayan İsmail Kartal, Cengiz Ünder'e de sağ kanatta görev verecek. Başakşehir döneminden bu yana çok iyi arkadaş olan ikili, böylece yeniden birlikte 11'de görev yapacak.

        8

        İsmail Kartal'ın şu ana kadar beklenen performansı sergileyemeyen Krunic'i de kulübeye çekip, yerine uzun süredir 11'de görev yapmayan Mert Hakan Yandaş'a forma vermesi bekleniyor. Öte yandan Batshuayi'nin ise yine yedek kulübesinde oturacağı öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Gözde'yi katletmişti! Sıcak gelişme!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Bayern Münih'e Lazio sürprizi!
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler