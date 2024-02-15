Zaman çok değişti... Erol Taş'a taş atıldı Şebnem Hassanisoughi'ye laf atılıyor

Yıl 1967...

Erol Taş, Yılmaz Duru'nun yönettiği 'İnce Cumali'nin galası için Adana'dadır. Taş, filmin gösteriminin sonunda aralarında Yılmaz Güney'in de olduğu rol arkadaşlarıyla birlikte izleyicileri selamlamak için sahneye çıkar.

Teşekkür konuşmasını yapma sırası kendisine geldiğinde bir grup izleyici üzerine; şişe, sopa ve taş atar.

Erol Taş, kötü karakterli ağayı öylesine başarılı canlandırmıştır ki izleyiciler, kızgınlığını ellerine ne geçirdiyse ona atarak ifade eder.

Erol Taş, o anda o tarihi konuşmasını yapar; "Atın, atın... Siz bana taş değil, ekmek atıyorsunuz." Az önce taş atan izleyiciler, bu kez Taş'ı alkış yağmuruna tutar.

'İnce Cumali'nin seti... Yılmaz Duru - Erol Taş - Yılmaz Güney

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TÜRK SİNEMASININ ALTIN KALPLİ 'KÖTÜ ADAM'I Türk sinemasına altın kalpli 'Kötü adam' olarak geçen Erol Taş, canlandırdığı karakterlerin aksine yufka yürekli, iyi bir insandı. Yüzlerce filmin hemen hemen hepsinde kötü karakterli insanları canlandırmış olsa da halkın büyük sevgisini kazandı. Ve birçok ödül...

O YILLARDAN BUGÜNE ZAMAN ÇOK DEĞİŞTİ Erol Taş, vefat ettiğinde 13 yaşında olan Şebnem Hassanisoughi de zaman zaman izleyicilerin tepkisini çekecek karaktere sahip kişileri canlandırıyor. Zaman zaman da bu nedenle canlandırdığı kişiler tepki çekiyor. Taş ile Hassanisoughi'nin canlandırdığı kötü karakterli kişilerin gördüğü tepki şekli zamanla değişime uğradı. Erol Taş'a taş atılırken Şebnem Hassanisoughi'ye sosyal medya hesabı aracılığıyla laf atılıyor.