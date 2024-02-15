ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullandı.

"İSTİKRARSIZLAŞTIRICI YABANCI ASKERİ KAPASİTE" REKLAM Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı. Açıklamasında, söz konusu tehdidin ne olduğuna ilişkin detay vermeyen Turner'ın çıkışı, Beyaz Saray'da karşılık buldu.

BEYAZ SARAY İÇİN DE 'SÜRPRİZ' ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, söz konusu açıklamayı değerlendirdiklerini söyledi. Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu ifade etti. Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ise konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edildi. REKLAM

TEHDİT NE? Çarşamba günü bilgi veren ve ismini açıklamayan Kongre'nin çok sayıda üst düzey üyesi bunun ABD'ye veya çıkarlarına acil bir tehdit oluşturmadığını vurguladı. CNN International'a konuşan kaynaklara göre güvenlik tehdidi, Rusya'nın uzayda uydusavar sistemi konuşlandırmasına yönelik çalışmalar hakkında. İsmini açıklamayan 3 ABD'li yetkiliye göre sistem geliştirilme aşamasında ve henüz yörüngeye girmedi. Yetkililerden biri, teknolojinin ne kadar ilerlediğinin belli olmadığını söyledi. Başka bir ABD'li yetkili ise tehdidin insanlara saldırmak için kullanılacak bir silahı içermediğini söyledi. REKLAM Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, Dünya etrafındaki yörüngeye yerleştirilecek bir uydusavar silahın ABD nükleer komutası ve kontrol uyduları için önemli bir tehlike oluşturacağını söyledi. Zira ABD, nükleer cephaneliği üzerinde sürekli ve kesintisiz kontrol sağlamak için bu tür uydulara güveniyor. Kristensen, "Yörüngeselse, nükleer olsun veya olmasın, sistem için yeni bir tehdit seviyesidir" dedi ve yörüngesel uydusavar sistemindeki konvansiyonel silahların bile ABD için önemli bir tehdit oluşturabileceğini ekledi. ABC News ilk olarak istihbaratın Rusya'nın uzaya dayalı nükleer kapasitesiyle ilgili olduğunu bildirmişti.