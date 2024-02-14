Lazio-Bayern Münih: 1-0 (MAÇ SONUCU)
Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Alman devi Bayern Münih'i 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İtalyan ekibinin golünü 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydederken, Bayern'de Upamecano 68. dakikada kırmızı kart gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayan Lazio, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.
Bayern Münih'te Upamecano 68. dakikada penaltıya sebebiyet verip kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
RÖVANŞ 5 MART'TA
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 5 Mart'ta Bayern Münih'in sahasında oynanacak.