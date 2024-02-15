Melisa Döngel'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: Hayatımda kimse yok

AŞK İDDİALARINA YANIT

Kısa bir süre önce Melisa Döngel'in gönlünü Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. Döngel, konuyla ilgili olarak; "Hayatımda kimse yok. Keşke birisi olsa. Kendisini tanımıyorum bile. Öyle bir aşk haberi doğru değil. Ben Fenerbahçeliyim. Çok koyu bir taraftar değilim ama takım tutmak adı altında söylerseniz Fenerbahçe taraftarıyım" şeklinde açıklama yaptı.