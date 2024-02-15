Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da 'Sevgililer Günü' vahşeti: İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! - Son dakika haberler

        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!

        Adana'da, Yaşar B., Sevgililer Günü'nde tabancayla başından vurup öldürdüğü 20 yaşındaki İpek Akgül'ü sulama kuyusuna gömdü. Kendini ihbar eden şüpheli gözaltına alındı, Akgül'ün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:18 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da olay, 14 Şubat'ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı İpek Akgül'ü (20) tabancayla başından vurup, öldürdükten sonra yakındaki tarlanın sulama kuyusuna gömdü.

        KATİL ZANLISI KENDİNİ İHBAT ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Yaşar B.'nin kendini ihbar etmesiyle bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        GENÇ KADIN TOPRAKTAN ÇIKARILDI

        Gelen ekibe teslim olan Yaşar B.'nin yer tespiti sonrası Akgül'ün cenazesi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelinin cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayı birkaç yüz metre uzaklıktaki portakal bahçesinde buldu.

        ZANLININ SORGUSU SÜRÜYOR

        Akgül'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.'nin sorgusu sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."
        Putin Carlson ile röportajını değerlendirdi: "Şaşırdım..."