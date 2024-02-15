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        Haberler Magazin Serdar Ortaç, Tarkan'dan özür diledi

        Serdar Ortaç, Tarkan'dan özür diledi

        Serdar Ortaç, dün sosyal medya hesabındaki canlı yayını sırasında Tarkan'a sinkaflı küfürler yağdırmıştı. Ortaç'tan açıklama geldi; "Hiçbir şey hatırlamıyorum, şimdi uyandım. Tarkan'dan özür dilerim." Serdar Ortaç'ın hesabı kalıcı olarak kapatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 10:25 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:25
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        Serdar Ortaç özür diledi
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        Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç, konuyla ilgili olarak; "Hatırlamıyorum ki... Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani... Sosyal medyamı kapatmışlar zaten. Kalıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabımda. Herkes, 'Ne yaptın sen?' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim ondan da. Hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Depo Photo

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        #tarkan

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