Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu sağanak yağışlı, Bursa, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli olması bekleniyor.

Habertürk Giriş: 15.02.2024 - 07:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 07:29 facebook

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