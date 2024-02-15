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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Kuvvetli yağmur bekleniyor... Bu iller dikkat - 15 Şubat Hava durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu sağanak yağışlı, Bursa, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 07:29 Güncelleme: 15.02.2024 - 07:29
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 11°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 18°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 15°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Karla karışık yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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