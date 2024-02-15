Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan ile yollar ayrılıyor

Ara transferde kadrosuna önemli isimleri katan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına dair de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sezon başından beri en eksik bölgelerden olan stoper hattına sezon sonuna kadar kiralık olarak Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı kiralayan siyah-beyazlılar, savunmanın göbeğine yaz döneminde de hamlelerde bulunacak.

MAGANDA SALDIRISINDA SAKATLANMIŞTI

Beşiktaş'ta stoper rotasyonundaki isimlerden olan Emrecan Uzunhan ise yaşadığı şanssız sakatlığın ardından takıma dönse de Fernando Santos ve ekibinin gözüne giremedi. Geride kalan temmuz ayında İstanbul'da ufak çaplı trafik kazası geçiren genç futbolcu, bir trafik magandasının saldırısına uğrarken sakatlanmıştı. Hamstring kasları yırtılan ve ameliyat edilen Emrecan, 30 Aralık'ta takıma dönse de Fernando Santos tarafından da yeterli bulunmadı. GEÇEN SEZON İKİNCİ YARIDA ANTALYASPOR'A KİRALANDI

Geçen sezon 3'ü kupa 3'ü Süper Lig olmak üzere 6 maça çıkan Emrecan, ligin ikinci yarısında ise Antalyaspor'a kiralanmıştı. Emrecan Uzunhan'ın yaz döneminde tekliflere göre satılacağı ya da kiralanacağı öğrenildi. BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO