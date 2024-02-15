Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya elde etti. 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit ise finalde Ukrayna'dan Anastasiia Shustova'yı teknik üstünlükle yenerek üst üste 3, toplamda 7. Avrupa şampiyonluğunu kazandı
Romanya'nın Başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilonun finalde Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko'yla karşılaştı.
Rakibini 5-2 yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.
Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Tetiana Sova Rizhko, bronz madalyaları ise Çek Adela Hanzlickova ve Bulgar Mimi Nikolova Hristova elde etti.
BİR ALTIN DA YASEMİN ADAR'DAN
Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.