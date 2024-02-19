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        Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:07
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

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        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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        Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

        4

        Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

        5

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

        6

        Beşiktaş'ta 5 eksik

        Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

        7

        Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.

        8

        MUHTEMEL 11'LER

        BEŞİKTAŞ:

        Mert Günok

        9

        Onur Bulut

        10

        Worrall

        11

        Colley

        12

        Masuaku

        13

        Musrati

        14

        Gedson

        15

        Rashica

        16

        Muçi

        17

        Cenk (Aboubakar)

        18

        Semih

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