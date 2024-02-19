Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan ekranlara gelecek. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.
Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Beşiktaş'ta 5 eksik
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almayacak.
MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ:
Mert Günok
Onur Bulut
Worrall
Colley
Masuaku
Musrati
Gedson
Rashica