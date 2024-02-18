Kırıkkale'de müstakil ev yandı

KIRIKKALE'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi 792. sokakta çıktı. Yüksel A.'ya ait müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yüksel A. evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülerek, çevredeki evlere sıçraması engellendi. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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