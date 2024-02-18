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        Kırıkkale'de müstakil ev yandı

        KIRIKKALE'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi 792. sokakta çıktı. Yüksel A.'ya ait müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yüksel A. evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülerek, çevredeki evlere sıçraması engellendi.  Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 01:17 Güncelleme: 18.02.2024 - 01:20
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        Kırıkkale'de müstakil ev yandı
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        KIRIKKALE'de müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.  Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi 792. sokakta çıktı. Yüksel A.'ya ait müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı sardı. Yüksel A. evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülerek, çevredeki evlere sıçraması engellendi.  Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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