Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bir taraftan rahmet bir taraftan da hemşehrilerim burada. Sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birileri bizim Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamına olan şu sevdamızı anlamıyor. Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimle birlikte yol yürüdük. Şer odaklarına karşı birlikte mücadele ettik. 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle doğrudan istikbalimize kastettiler. Hemen güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Ekonomimizi mahvetmeye çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle birlikte boşa çıkardık.

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"RİZE'DEN YİNE REKOR BEKLİYORUM" Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik. Türkiye'nin son 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı 85 milyonun her bir ferdidir. 85 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Siz bu kardeşinize hep sahip çıktınız bize destek oldunuz. Biz de sizin için tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Siz bize güvendiniz inandınız. Biz de size olan minnet borcumuzu hep daha fazla eser ve hizmet üreterek yerine getirdik. 31 Mart zaferimiz şimdiden hayırlı olsun. Rize'den yine rekor bekliyorum. "ÜLKEMİZİ YILLARCA İKİNCİ LİGE MAHKUM ETTİLER" Her alanda şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarca ikinci lige mahkum ettiler. Merhum Menderes ülkeye ve millete hizmetin bedelini canıyla ödedi. Rahmetli Özal'ı hiçbir zaman rahat bırakmadılar. Ülkemizi içine girdiği bu cendereden kurtaran hamd olsun biz olduk. Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a gömdük. Sınır ötesi devam ediyor.

"İKİNCİ ASTRONOTUMUZU DA UZAYA GÖNDERECEĞİZ" TCG Anadolu'nun ardından geçen ay ikinci en büyük gemimiz olan TCG Derya'yı da donanmamıza teslim ettik. Kendimiz yaptık. İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Azmettik gayret ettik çalıştık ve başardık. Bundan 10 sene 20 sene önce tohumlarını attığımız projelerin meyvelerini almaya başladık. Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere canımızı acıtan sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Bugünkü sorunları çözecek olan yine biziz. "BAY KEMAL İSTENMEYEN ADAY OLDU" Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz ve beceriksiz bir muhalefete sahip olmasıdır. CHP'ye her gelen mutlaka bir öncekini mumla aratmıştır. Gelen gideni aratıyor. Bay Kemal 13.Cumhurbaşkanı olacaktı, bir anda istenmeyen adam oldu. Hepsi dağıldı nerede bu altılı masa. Altılı masadan parlamentoda kimse kaldı mı? Hepsi gitti dağıldı. Her birinin Ankara'da bir ofisi var, güle güle kullanın. "ADAYLARINI MİLLETE DEĞİL DE YAPAY ZEKAYA SORANLARA DERS VERMEYE HAZIR MIYIZ?" Her kesimden vatandaşımıza ulaşmak onlara kulak vermek boynumuzun borcudur. 43 gün kaldı. Sandıklara gidiyor muyuz? 43 gün boyunca durmak yok. CHP'li vatandaşlarımızın siyaset kurumundan umut kesmelerinin önüne geçeceğiz. Yaptıklarımızı anlatıp bu kardeşlerimizin oylarına da talip olacağız. Asla alternatifsiz değilsiniz. Siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız. Belediye başkanı olarak millete değil de yapay zekaya soranlara, kendi iktidarları uğruna size dayatmada bulunanlara, bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenenlere, size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mıyız?