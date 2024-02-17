"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDI VE GEREKLİ ÇALIŞMA YAPILACAK"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Sorumlusu, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, alanda incelemede bulundu. Kale surları içinde suyun birikmesi ve dışarı doğru baskı yapması sonucu sura bitişik alanda inşa edilen kaçak yapının yıkıldığını anlatan Karabayram, "Su kütleye çarpınca geçmiş zamanlarda yapılan bu bölüm aşağı doğru akmış. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yok" dedi. Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen kararı da hatırlatan Karabayram, "Geçmiş yıllarda belgelenmiş ve yıkım kararları alınmış, uzun süredir de kullanılmayan bir yapı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü alanla ilgili her türlü tedbiri aldı ve gerekli çalışma yapılacak" diye konuştu.