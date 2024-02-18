Bitlis'te 'tefeci' operasyonu: 48 gözaltı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunu işleyerek birçok vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilen 53 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçesinde belirlenen 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

48 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA REKLAM Operasyonlarda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.