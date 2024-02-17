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        Haberler Gündem Karabük'te meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Karabük'te meydana gelen kazalarda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Öte yandan meydana gelen diğer kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 20:38 Güncelleme: 17.02.2024 - 20:44
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        Karabük'teki kazalarda 1 ölü 4 yaralı
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        Hamza G. idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolunun Kayı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, yaptığı incelemede, yolculardan Emine Gnin (61) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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        1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

        Öte yandan Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Ergün O. (44) idaresindeki plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunun Bolkuş köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Kazada sürücü Ergün O. ve yolcular Zekiye O. (61) ile Berat O. (4) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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