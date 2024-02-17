Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sevda Ferdağ hayatını kaybetti - Magazin heberleri

        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

        Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 14:31 Güncelleme: 17.02.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevda Ferdağ hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından, gerçek adı; Lütfiye Dumrul olan Sevda Ferdağ, sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Ferdağ, uzun süredir hastalıklarla mücadele ediyordu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BAKICISI TARAFINDAN FARK EDİLDİ

        'Gönüllü Kahramanlar' (1968)

        Film - San Vakfı'ndan edinilen bilgiye göre; bakıcısı, sabahleyin yanına gittiğinde Sevda Ferdağ'ın uyuduğunu düşünmüş. Öğle saatlerine kadar uyanmayınca, tekrar odasına gittiğinde Ferdağ'ın hayatını kaybettiğini anlayarak yetkililere haber vermiş.

        Sevda Ferdağ'ın ölüm nedenini adli tıp açıklayacak.

        'KAPICILAR KRALI'NIN 'KIZIL SAÇLI GÜZELİ'YDİ

        Sevdağ Ferdağ, 1976 yapımı 'Kapıcılar Kralı'nda kamera karşısına Kemal Sunal ile geçti.

        İLK FİLMİ BAŞARISIZ OLUNCA ALMANYA'YA YERLEŞMİŞTİ

        REKLAM

        1942'de Edremit'te doğan Sevda Ferdağ, 1958'de rol aldığı 'O Günden Sonra'nın başarısız olması sonucu Almanya'ya yerleşti.

        YAKLAŞIK 150 FİLMDE ROL ALDI

        Ablasının ısrarlarıyla 1963'te Türkiye'ye dönen Sevda Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' ile oyunculuğa yeniden başladı. Bu filmle büyük ilgi gören Ferdağ, 2009'a kadar yaklaşık 150 filmde rol aldı.

        ÇOK SAYIDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

        1979... Altın Portakal Film Festivali (En İyi Kadın Oyuncu - Seninle Son Defa)

        1998... Altın Portakal Film Festivali (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Ağır Roman)

        2003... Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (Sinema Onur Ödülü)

        2005... Altın Koza Film Festivali (Yaşam Boyu Onur Ödülü)

        2009... Altın Portakal Film Festivali (Yaşam Boyu Onur Ödülü)

        Fotoğraflar... Depo Photo

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sevda Ferdağ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        6 mürettebat için dalış yapıldı! Acı haber geldi!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Ocak ayında son 53 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Bakan Bayraktar'dan maden göçüğü hakkında yeni açıklama
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Aktivizmden siyasi sembole Navalny'in hayatı
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Sevgilisine 9 kez kafa atmıştı! Ödül gibi ceza!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        Kale suru sanılıyordu, kaçak olduğu ortaya çıktı!
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        "Koltuk değnekleriyle yürümek çok zordu"
        O kuryeye hapis cezası
        O kuryeye hapis cezası
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        HSK'dan Danıştay'ın göreve iade ettiği hakim ve savcılara inceleme
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Hapishanede ölen Navalny'in son mesajı
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        Barış Alper Yılmaz durdurulamıyor!
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        İzmir'in sokak lezzetleri geceleri de rağbet görüyor
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Baba oğul kavgasında kanlı son!
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        Mutluluğu kendisinde arayanların oranı son 10 yılda arttı
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        İşveren ücrete zam yapmak zorunda mı?
        Kartal'ın 11'i!
        Kartal'ın 11'i!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        17 yaşında gözyaşına boğdu! Sınıf arkadaşı öldürdü!
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi
        Türkiye gişelerinde en başarılı 10 dönem filmi