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        Haberler Gündem Diyarbakır'da bir kadın eski eşi tarafından silahla yaralandı

        Diyarbakır'da bir kadın eski eşi tarafından silahla yaralandı

        Kadına şiddet olaylarına bir yenisi Diyarbakır'da eklendi. Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde bir kadın tartıştığı eski eşi tarafından silahla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 19:20 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:20
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        Eski eşi tarafından silahla vuruldu
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        İlçeye bağlı Talaytepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle A.A. ve eski eşi S.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, S.A, silahla A.A'ya ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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