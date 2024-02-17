Diyarbakır'da bir kadın eski eşi tarafından silahla yaralandı

Diyarbakır'da bir kadın eski eşi tarafından silahla yaralandı

Diyarbakır'da bir kadın eski eşi tarafından silahla yaralandı Kadına şiddet olaylarına bir yenisi Diyarbakır'da eklendi. Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde bir kadın tartıştığı eski eşi tarafından silahla yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 17.02.2024 - 19:20 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:20 facebook

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