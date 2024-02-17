İsmail Kartal: Delikanlı gibi, erkek gibi oynadık!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 kazanılan Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Geri dönüş ile ilgili konuşan İsmail Kartal saha zeminini sert bir dille eleştirdi. İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları:

"FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞTIK" "Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik."