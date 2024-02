Galatasaray'dan futbolcular için motivasyon hamlesi

Kulüpten alınan bilgiye göre yarın (18.02.2024) Eryaman Stadı'nda başkent temsilcisine konuk olacak Galatasaray'da takım, Ankara'da kamp yaptığı otelde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yemek öncesinde Erden Timur'un iç iletişime yönelik hazırlattığı mesajlar, teknik direktör Okan Buruk, teknik ekip ve futbolcuların masasına yerleştirildi. Herkes için ayrı ayrı hazırlanan mesajda, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk hedefine vurgu yapıldı.

Erden Timur, bu sezon Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 5-1 kazanılan Trabzonspor müsabakası öncesinde de hazırlattığı video ile birliktelik ve kenetlenme mesajı vermişti.

İşte tüm futbolculara ayrı ayrı gönderilen o mesajlar...

9 MAURO ICARDI

Sevgili Mauro,

Seninle her an çok özel, eşsiz; her gol, her gülüş, her maç, her bağırış. Gittiğin her yere mutluluk götürüyorsun, insanlar sana dokunmak için saatlerce bekliyor, senin yanında olmak için her şeyini feda edebilecek milyonlarca taraftar var. Tüm bunları sadece güzel goller atarak elde etmediğin aşikâr. İnsanların kalbine ulaşabildin, onlardan biri oldun, onların umut ışığı oldun. Sana sarılabilmek için gözyaşı döken çocukların neşe kaynağısın. Ne iyi ettin de bizimle oldun, bizden biri olman bize büyük sevinç veriyor. Sana çok ihtiyacımız var ve her şeyde seninle olmak istiyoruz. Teşekkür ederiz!