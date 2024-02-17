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        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

        Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe, puanını 67'ye yükselterek liderliği geri almak istiyor. Bu maç öncesinde Çaykur Rizespor'un ise 36 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.02.2024 - 18:02 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:01
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        Rize'de maç başladı!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Arda Kardeşler

        STAT: Çaykur Didi Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Ç. RİZESPOR: Tarık Çetin, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Muammer, Benhur, Akintola, Olawoyin, Minchev

        TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Plaut

        (Çaykur Rizespor'da maç öncesi sakatlık yaşayan Gökhan Akkan yerine kaleyi Tarık Çetinkoruyacak.)

        FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

        TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Ligde oynadığı son Corendon Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, liderliği Galatasaray'a kaptırırken yarışta da 2 puan geriye düştü. Geride kalan 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın ekibi 64 puan topladı.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

        Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

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        Sakatlığını atlattıktan sonra bir süredir takımla çalışan Rodrigo Becao, teknik ekibin kararına göre maç kadrosunda yer alacak.

        DÖRT FUTBOLCU KART SINIRIDNA

        Sarı-lacivertli ekipte Çaykur Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı bütün lig maçlarında süre alan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rize deplasmanında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

        ​​​​​​​DEPLASMANDA DAHA ÇOK PUAN TOPLUYOR

        Fenerbahçe, bu sezon ligde aldığı 64 puanın 34'ünü deplasman maçlarında hanesine yazdırdı.

        Evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 puan kaybedip 30 puan kazanan sarı-lacivertliler, dış sahada mağlubiyet almazken 12 maçta 11 kez kazanıp 1 maçta golsüz berabere kaldı.

        Rakip sahadaki 12 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 12 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 5 gol gördü. Fenerbahçe, gol yediği maçlardan da 3 puanla ayrıldı.

        RİZE'DEKİ MAÇLAR

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar 21 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Bu maçların 11'inde kazanan sarı-lacivertliler, ayrıca 5 mağlubiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe'nin attığı 44 gole Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

        SON 10 MAÇTA BERABERLİK YOK

        İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, 1 maçı da Çaykur Rizespor kazandı.

        Sarı-lacivertli takım bu maçlarda rakip filelere 28 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçından puan çıkaramayan Çaykur Rizespor, son üç karşılaşmayı en az dörder gol yiyerek kaybetti (toplam 15 gol).
        • Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde rakibini deplasmanda üst üste dört kez mağlup edemedi.
        • Bu sezon İstanbul takımlarına gol attığı beş Süper Lig maçından da puanla ayrılan Çaykur Rizespor (4G 1B), rakip fileleri havalandıramadığı dört karşılaşmayı da kaybetti.
        • Süper Lig'de bu sezon çıktığı 12 deplasman maçının 11'ini kazanan Fenerbahçe, tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşadı (0-0 vs Adana Demirspor).
        • Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazanamayan ve rakip filelere gol gönderemeyen Çaykur Rizespor (1B 2M), bu sezon üst üste dört karşılaşmayı galibiyet alamadan geçtiği bir süreç yaşamadı.
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