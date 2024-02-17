Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolcunun bulunduğu feribot kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 71 yolcu bulunan Sea Star Makrı isimli yolcu feribotunun İstanköy-Bodrum seferi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. İçerisinde 71 kişi bulunan feribot kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu feribotu kurtarıldı.
KIYI EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 71 yolcu bulunan Sea Star Makrı isimli yolcu feribotunun İstanköy-Bodrum seferi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
EMNİYETLE KIYIYA YANAŞTIRILDI
İçerisinde 71 kişi bulunan feribot, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Bodrum Cruise Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.