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        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!

        Mersin'de Selahattin Turgut yönetimindeki araç sulama kanalına devrildi, araç suya tamamen batınca sürücü kurtarılamadı. Mahalledeki vatandaşlar aracın kanaldan çıkarılışını izledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 23:33 Güncelleme: 18.02.2024 - 23:38
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        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
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        Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü öldü.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayağazı Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Turgut yönetimindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

        Fotoğraf: AA

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Fotoğraf: AA

        Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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