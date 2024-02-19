Spor yazarları Galatasaray'ın MKE Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın galibiyetini köşelerinde yorumladı
"MAÇI HAKKIYLA KAZANDI"
ERMAN TOROĞLU/SABAH: "Maçın tansiyonu 15 gün önceden başladı. "Bu zeminde top oynanır mı, bu ne rezalet!" falandır filandır. Hakikaten bu zeminde maç oynanmadı ama nasıl? Çünkü biri oynadı diğeri oynamadı, zemin bahane! Galatasaray 90 dakika boyunca istediğini yaptı. Galatasaray dün gece ilk yarıda skoru aldı, ikinci yarıda tamamen antrenman yaptı. Güzel şeyler yaptılar, maçı da hakkıyla kazandılar. Avrupa maçlarında İcardi gol attıktan sonra koşarak gelip çimde kayıyor. Çünkü hiçbir şekilde zarar görmeyecek onu biliyor. Türkiye'de gol attıktan sonra niye kaymıyor çimde? Dün akşam niye kaymadı mesela? Çünkü bir kayarsa üzerinde üç kilo çamurla kalkacak."
"DİSİPLİN, İSTEKLİ, KEYİF VEREN..."
LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Galatasaray, 23. şampiyonluğunu Ankaragücü deplasmanında kucaklamıştı. Final haftalarına girilirken Galatasaraylı oyuncular zirveye dev adımları yine Başkent'te attı. Coşkulu, disiplinli, istekli, arzulu, çalışkan ve yardımlaşması üst düzeyde olan bir G.Saray izledim. Oyuncular hem keyif verdiler hem de kendileri oynadıkları futboldan keyif aldılar. Davidson Sanchez'e hayran kaldım. Sanchez'i iyi ki yönetim transfer etmiş. Kolombiyalı yıldız oyuna resmen hükmetti. Doğru pozisyon alarak rakibe pozisyon vermedi. Sakin ve sabırla geriden topu oyuna akıllı paslarla soktu."
"GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Galatasaray gövde gösterisi yaptı. Rakibiniz perşembe günü maç oynamış. Uzun süren taraftar hasretiniz sona ermiş ve taraftarınız önünde maça başlıyorsunuz. Ankaragücü dendiği zaman dirençli takım hayal ediyoruz ama hiçbiri yoktu. Galatasaray öyle bir başladı ki maça 3 pas yaptırtmadı rakibine."
"GALATASARAY'IN ACELESİ VAR"
İBRAHİM YILDIZ: Zeminin bozukluğu da çok tartışılan bir konuydu maç öncesi. Tüm bu somut örnekler yorumcuların tahminlerini şekillendirdi. Ancak, öngörüler tutmadı. Çünkü, sahada öyle harika bir Galatasaray izledik ki aman aman. Futbolcular, bu işi uzatmanın anlamı yok. Biran önce şu maçı bitirip işimize bakalım dercesine ilk yarı maçın fişini çektiler. İlk dakikadan itibaren rakip alana yerleşen Sarı-Kırmızılılar, ev sahibi takıma oynama fırsatı hatta pas yapma şansı bile tanımadı. İlk 45 dakika atılan 9 korner, 22 şut, ceza sahasında 31 kez topla buluşma ve 3 gol maçın yorumunu en iyi şekilde özetliyor aslında.
"KALBİ ZAYIF OLAN DİKKAT ETSİN"
SERKAN KORKMAZ/FOTOMAÇ: "Bu lig son haftaya kadar nefes keser" cümlesini artık söylemeyen kalmadı. Kalbi zayıf olan Galatasaraylılar'a ve Fenerbahçeliler'e yakınları ve kendileri mukayyet olsun. Bu saatten sonra yok zemindi, yok yorgunluktu, bahane yok, iki takım içinde. Ülke futbolunun başına gelip gelebilecek en güzel şeyleri bir arada yaşıyoruz."
"M.CITY, LIVERPOOL GİBİ"
UĞUR MELEKE/HÜRRİYET: "G.Saray şampiyon olursa, bu sezona “Süper Lig Sanchez sezonu” diyebiliriz. Manchester City’yi, Liverpool’u diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri yoğunlukları. Yoğun oynamaları, topu hızlı dolaştırmaları, rakiplerinden bir tık seri hareket etmeleri, topu geri kazanma sürelerinin kısa olması, böylece atak sürekliliği sağlamaları. Atak devamlılığı sağladıkları için geri koşmak zorunda kalmamaları. Topu çabuk geri kazanmak için takımın eninin-boyunun kısa olma mecburiyeti. Ki bu da zaten metrekareye düşen adam yoğunluğu oluyor bir bakıma. Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın yarattığı farkı da tek kelimeyle açıklamaya çalışırsak buna pekala “yoğunluk” diyebiliriz. Ve Galatasaray’ın ortaya koyduğu yoğun oyunu tek bir pozisyonda anlamak isterseniz bunun için de size dün 14’üncü dakikada attıkları ikinci golü incelemenizi öneririm."
"ZORU DEĞİL KOLAYI BAŞARDI"
AHMET ÇAKAR/SABAH: "Kerem Demirbay, yavaş yavaş 'Ben bir Bundesliga futbolcusuyum' diyor. Çok istikrarlı, çok dengeli oynadı. Sonuçta Galatasaray zoru başarmadı, kolayı başardı ve bir deplasman daha oldukça iyi bir oyunla geride kaldı. Ankaragücü bizi çok şaşırttı. Maşallah pamuk gibi bir takım! Ali Şansalan iyi maç yönetti. Dengeliydi, faul tespitleri yerinde, penaltı kararı da doğruydu."
"TORREIRA'YI ARATMAM MESAJI"
ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Sıkışık trafikte Galatasaray çekindiği deplasmanda işi ilk yarıda bitirerek güle oynaya bir 3 puan kazandı. Galatasaray maça hızlı ön alan baskısıyla ve bir an önce gol bulmak için tempolu, atak başladı. Okan Buruk'un bana göre en doğru hamlesi, Prag maçı öncesi takımın dinamosu Torreira'yı dinlendirmesiydi. Onun yerine görev yapan Berkan Kutlu da "Torreira'ya bir şey olursa ben de onu çok fazla aratmam" mesajını verdi. Hakem Ali Şansalan genelde takdir haklarını büyük takımlar lehine zekice kullanır. Dün gece G.Saray farklı öndeyken İcardi'nin attığı 4. golü komik bir faul kararıyla iptal ederek sözde delikanlıyım mesajını verdi!
"KEŞKE AVRUPA'DA OYNASAYDI"
OSMAN ŞENHER/MİLLİYET: "Ankaragücü deplasmanı öncesinde, ‘Eryaman Stadı’nın zemini bozuk, Sparta Prag karşısında Galatasaray çok yoruldu’ gibi bir sürü şey söylendi. Bu konuşulanların hepsi de havada kaldı. Sen iyi takımsan, maçı kazanmak istiyorsan, hırsını, gücünü, her şeyini sahaya koyuyorsan zaten sorun da yaşamazsın. Okan Buruk’un öğrencileri sezonun en iyi oyununu ortaya koyarken, hiç zorlanmadan Ankaragücü deplasmanında kazandılar. Gözlerim hep yeni transfer sol bek Derrick Köhn’deydi. İlk maçı olmasına rağmen sadece şunu söyleyeyim takımına çok büyük katkı sağlayacağını gösterdi. Tek bir handikap, keşke Avrupa’da da oynayabilseydi."
"GALATASARAY RAKİBİ ISIRIYOR"
TUGAY KERİMOĞLU/TRT SPOR: "Kazanma isteğinin ön planda olması zor olan deplasmanı ilk yarıda 3 golle kolaya çeviren bir Galatasaray. Kazanma isteğinin ön planda olması zor olan deplasmanı ilk yarıda 3 golle kolaya çeviren bir Galatasaray. Her oynayan oyuncuya 'Oynadığınız oyundan çok zevk aldınız mı' diye sorsanız hepsi de aldık diyecektir."
"MERTENS BÜYÜK BİR DERS VERDİ"
OGÜN TEMİZKANOĞLU: "Mertens'in yaşı geçti temposu düştü diyenlere bugün Mertens çok büyük bir ders verdi. Eminim ki maçtan önce herhangi bir futbolcu hatta taraftar bile bu kadar rahat galibiyet alacağını düşünmüyordu. Çünkü o kadar çok rahat galibiyet oldu ki 2-0 öne geçtikten sonra aktı oyun. Aslında hafta içi oynanan yüksek tempodan sonra tam tersi senaryo bekleniyordu."
"TAKIM ÇOK RAHATLADI"
RIDVAN DİLMEN: "Galatasaray'ın oynadığı oyun ve arzuyla takım rahatladı, Okan Buruk rahatladı hatta hakem Ali Şansalan bile rahatladı maç rahat geçeceği için. Bu maç öncesinde ikinciliğe düştü Galatasaray ama Okan Buruk takıma o kadar güveniyor ki Lucas Torreira'yı oynatmadı Sparta Prag maçı olduğu için."