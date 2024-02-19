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        Haberler Yaşam BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

        İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. İngiltere'nin Oscar'ı olarak bilinen 2024 BAFTA Ödülleri öncesinde Hollywood dünyasının ünlüleri kırmızı halıya çıkıp objektiflere poz verdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 10:08 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:08
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        İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu yıl 77'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı. Tören öncesi gerçekleşen kırmızı halı seremonisi, en az ödüller kadar ilgi gördü.

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        2010'dan bu yana İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi Başkanı olan Prens William, törende yalnızdı. Eşi Kate geçirdiği karın ameliyatı nedeniyle evde istirahat ederken William kameralara tek başına poz verdi. Prens William, bir ara ünlü oyuncu Cate Blanchett ile sohbet etti.

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        Kırmızı halı görünümlerine gelecek olursak; geceden ödülle ayrılan ünlü oyuncu Emma Stone, Pantone tarafından yılın rengi seçilen 'şeftali tüyü'nden yana tercihini kullandı. Stone, Louis Vuitton imzalı 'şeftali tüyü' rengindeki elbisesiyle kameralara poz verdi.

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        Şarkıcı Dua Lipa kızıl saçlarını kırmızı renkteki Valentino elbisesiyle tamamladı.

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        Yer aldığı Barbie filminin tanıtımı için aylarca pembe renkte giyinen oyuncu Margot Robbie BAFTA'da da pembelere büründü. Robbie'nin kıyafeti ise Armani Privé'ydi...

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        Carey Mulligan, siyah Dior bir kıyafetle geceye katıldı. Kadife ve ipek detaylı kıyafet için 1951'de tasarlanan Dior elbiseden ilham alındı.

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        Kırmızı halıda risksiz seçimler yapan Cate Blanchett bordo renkte, omzunda deri detayları bulunan Louis Vuitton imzalı bir elbise giydi. 54 yaşındaki oyuncu her zamanki gibi çok şık görünüyordu...

        İşte kırmızı halıdan diğer görünümler...

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        Phoebe Dynevor

        9

        Taylor Russell

        10

        Mimi Keene

        11

        Claire Foy

        12

        Hannah Waddingham

        13

        Rosamund Pike

        14

        Tracy Pollan

        15

        Hugh Grant ve Anna Eberstein

        16

        Greta Gerwig

        17

        Bryce Dallas Howard

        18

        Daisy Edgar-Jones

        19

        Cillian Murphy

        20

        Robert Downey Jr. ve Susan Downey

        21

        Meg Ballemy

        22

        Naomi Campbell

        23

        Emma Corrin

        24

        Vera Wang

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #BAFTA ödül töreni
        #BAFTA
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