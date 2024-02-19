"Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'da "Mars habitatı" oluşturularak gelecekte yapılacak görevlerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıracağı deneylerin 2'ncisine katılacak ekip için başvuruları kabul etmeye başladı.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Mürettebat Sağlığı ve Performansı Keşif Analoğu (CHAPEA)" adı verilen, birer yıl süreli "Mars habitatı" deneylerinin ikincisi, gelecek yıl ilkbaharda başlayacak.

Foto: NASA ABD'nin Texas eyaletindeki NASA'nın Houston tesislerinde gerçekleştirilecek üç deneyin ikincisine katılacak 4 kişilik ekip için başvurular açıldı. Bir yıl sürmesi planlanan 2'nci "Mars habitatı" deneyinde gönüllülerin Mars misyonunda karşılaşabilecekleri kaynak kısıtlılığı, ekipmanların bozulması, iletişimde gecikme ve diğer çevresel stres etkenleri gibi zorluklar olacak. REKLAM