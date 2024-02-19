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        Haberler Dünya "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor

        NASA, "Mars habitatı" deneylerinin ikincisine katılacak ekip için başvuru alıyor

        NASA, "Mars habitatı" deneylerinin ikincisine katılacak 4 kişilik bir ekip için başvuru alımına başladı. Bir yıl sürmesi planlanan 2'nci "Mars habitatı" deneyinde gönüllülerin Mars misyonunda karşılaşabilecekleri kaynak kısıtlılığı, ekipmanların bozulması, iletişimde gecikme ve diğer çevresel stres etkenleri gibi zorluklar olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 07:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 07:42
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        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
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        ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya'da "Mars habitatı" oluşturularak gelecekte yapılacak görevlerin insanlar üzerindeki etkilerini araştıracağı deneylerin 2'ncisine katılacak ekip için başvuruları kabul etmeye başladı.

        NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Mürettebat Sağlığı ve Performansı Keşif Analoğu (CHAPEA)" adı verilen, birer yıl süreli "Mars habitatı" deneylerinin ikincisi, gelecek yıl ilkbaharda başlayacak.

        Foto: NASA
        Foto: NASA

        ABD'nin Texas eyaletindeki NASA'nın Houston tesislerinde gerçekleştirilecek üç deneyin ikincisine katılacak 4 kişilik ekip için başvurular açıldı.

        Bir yıl sürmesi planlanan 2'nci "Mars habitatı" deneyinde gönüllülerin Mars misyonunda karşılaşabilecekleri kaynak kısıtlılığı, ekipmanların bozulması, iletişimde gecikme ve diğer çevresel stres etkenleri gibi zorluklar olacak.

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        Foto: Shutterstock
        Foto: Shutterstock

        Deney esnasında gönüllü ekibin, ay yürüyüşü, robotik operasyonlar, habitat yönetimi, egzersiz yapma ve ekin yetiştirme gibi görevleri yerine getirmesi bekleniyor.

        Gönüllüler, üç boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen "Mars Kumulları Alfa" adlı barınakta yaşayacak.

        CHAPEA'nın ikinci misyonuna başvuranların sağlıklı, sigara kullanmayan, Amerikalı ya da ülkede kalıcı ikamet eden, 30 ila 55 yaşlarında olmaları, görevler ve ekip iletişimi için yeterli düzeyde İngilizce bilmelerinin yanı sıra üniversite ve deneyim açısından da gerekli şartları sağlamaları bekleniyor.

        NASA, deneye katılanlara "bedel" ödeneceğini ve başvuruların 2 Nisan'a kadar alınacağını duyurdu.

        Öte yandan, birer yıl sürecek üç deneyin ilki, 25 Haziran 2023'te başlamıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #nasa
        #mars

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