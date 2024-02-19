2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!

İzmir'de olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında bir eğlence mekanında meydana geldi. C.Ö. ile T.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BAŞKA MASADA OTURUYORDU, KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren 1 çocuk babası berber Fevzi Nacak, bacağından bıçaklandı.