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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi! - İzmir son dakika haberleri

        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!

        İzmir'in Tire ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren 37 yaşındaki berber Fevzi Nacak, bıçaklanarak öldürüldü. Bir çocuk babası olan Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 08:26 Güncelleme: 19.02.2024 - 08:26
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        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
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        İzmir'de olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında bir eğlence mekanında meydana geldi. C.Ö. ile T.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        BAŞKA MASADA OTURUYORDU, KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren 1 çocuk babası berber Fevzi Nacak, bacağından bıçaklandı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, kurtarılamadı.

        İKİNCİ KEZ BABA OLACAKTI

        C.Ö. ile T.A. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler

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