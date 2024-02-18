Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasınıda lider tamamladı. Ligde yenilmezliğini 14 maça yükselten sarı-kırmızılılar rotasyona rağmen hata yapmadı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ilk yarıda Kerem Demirbay, Sanchez ve Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 69'a yükseltti.
Haftaya lider giren ancak Fenerbahçe'nin dün Çaykur Rizespor'u yenmesiyle maç eksiğiyle zirveyi rakibine devreden Galatasaray, 24 saat sonra koltuğu devraldı.
ÜST ÜSTE 10. GALİBİYET
Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.
Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.
LİGDE YENİLMEZLİĞİ 14 MAÇA YÜKSELDİ
Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı.
Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
KALESİNİ YİNE GOLÜNÜ KAPATTI
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi.
Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.
Ligin en az gol yiyen (14) takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.
KEREM DEMİRBAY LİGDE DE GOLÜNÜ ATTI
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.