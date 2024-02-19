Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti! - Şanlıurfa son dakika haberleri

        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!

        Şanlıurfa'da, 33 yaşındaki Suna Gül, sokakta tartıştığı eski eşi 37 yaşındaki Kenan Şamlıoğlu tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Aynı tabancayla intihara kalkışan Kenan Şamlıoğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Suna Gül'ün, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 08:53 Güncelleme: 19.02.2024 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da olay, dün öğleden sonra Kamberiye Mahallesi Sarayönü Polis Merkezi önünde meydana geldi.

        ÜÇ AY ÖNCE BOŞANMIŞTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre geçen yıl 29 Kasım'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle Suna-Kenan Şamlıoğlu çifti boşandı.

        ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN GİTTİ

        Boşanmanın ardından 18 yaşından küçük olan 3 çocuk ise annelerinin yanında kaldı. Hafta sonu dolayısıyla Kenan Şamlıoğlu çocuklarını görmek için Sarayönü Polis Merkezi yakınındaki apartmanda yaşayan eski eşi Suna Gül’ün evine gitti.

        SOKAKTA ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

        Burada eski çiftler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma sokağa taştı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında tespih satan Kenan Şamlıoğlu, üzerinde taşıdığı tabancayla eski eşi Suna Gül’ü başından vurdu.

        KENDİ HAYATINA SON VERMEK İSTEDİ

        Kanlar içerisinde yere yığılan 3 çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Şamlıoğlu başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı.

        AĞIR YARALANDI

        Silah sesleri üzerine polis merkezindeki ekipler harekete geçti. Yerde yatan çifti gören polislerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna Gül’ün hayatını kaybettiği, Kenan Şamlıoğlu'nun ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Ağır yaralanan Kenan Şamlıoğlu hastaneye kaldırıldı. Şamlıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme sonrası Suna Gül’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!