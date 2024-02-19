Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
Kütahya'nın Emet ilçesinde yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yediği lokum nefes borusuna kaçıp yapışan 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
Kütahya'nın Emet ilçesinde, 6 Şubat’ta Alparslan Erdoğu’nun (3) evde yediği lokum, nefes borusuna kaçıp, yapıştı.
ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
MİNİK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Çocuk yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet’te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.