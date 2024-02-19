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        Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, doğa yürüyüşüne eşlik etti

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Belediye Başkanı İsmail Bildik, Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübünün doğa yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:36
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        Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik, doğa yürüyüşüne eşlik etti
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        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Belediye Başkanı İsmail Bildik, Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübünün doğa yürüyüşüne katıldı.

        Kayalıdere mevkisinde bir araya gelen grup, bir süre ormanda yürüyüş gerçekleştirdi.

        Mola yerinde belediye tarafından ikramda bulunulan etkinliğe katılanlar, canlı müzik ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli dakikalar yaşadı.

        Başkan Bildik, her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini belirterek, güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

        İlçede bu tür aktivitelerin artması için gayret ettiklerini dile getiren Bildik, programa katılan kulüp üyelerine teşekkür etti.

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