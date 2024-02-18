Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı! Bir kez daha Avrupa şampiyonu!
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Giriş: 18.02.2024 - 20:38 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:38
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.
Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.