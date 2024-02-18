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        Haberler Gündem Güncel Marmara Denizi'ndeki gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor - Son dakika haberleri

        Marmara Denizi'ndeki gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor

        Marmara Denizi'nde 14 Şubat'ta aldığı kuru yükle beraber batan Batuhan A. gemisinin mürettebatına ulaşma çalışmaları devam ediyor. Dün, Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı. 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 10:06 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:06
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        Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

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        Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev alıyor.

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        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dün yaptığı iki dalışın ardından bugün tekrar bir dalış gerçekleştirdi.

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        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi." dedi.

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        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

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        Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

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        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

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