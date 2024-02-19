Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan kargo gemisi Batuhan A.'nın 5 personelini bulmak için çalışmalar devam ediyor.

51 metre derinlikte düz bir şekilde batığına ulaşılan gemiden cumartesi günü 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Genç kadın dün Adana'da toprağa verilmişti.

"MERMER TOZU SU İLE AĞIRLAŞTI" İDDİASI Havadan, karadan ve denizden devam eden çalışmalarda geminin içine ait görüntüler dün basına yansımıştı. 53 yaşındaki, bin 250 ton mermer tozu taşıyan geminin, fırtınayla birlikte yükünün ıslandığı ve geminin ağırlığını artırarak batmasına neden olduğu iddiası üzerinde duruluyor.

KAPTAN KÖŞKÜNDE DÜMENDE BULUNMUŞTU Cansız bedenine ulaşılan Zeynep Kılınç'ın geminin dümenini tuttuğu, diğer 5 personelin ise geminin su almasıyla mermer tozunun ağırlaşmasına engel olmak için, güvertede yükün üzerine branda çekmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

"852 PERSONEL ÇALIŞMALARA KATILIYOR" Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, botlarla, su altı görüntüleme ve sonar sistemleriyle çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Vali Demirtaş, 852 personelin çalışmalara katıldığını ifade etti.

PERSONEL SAYISI 1000'E ÇIKTI AA'da yer alan habere göre arama faaliyetlerine aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, JAK, JÖH, deniz polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personel katılıyor.

İNSANSIZ SU ALTI ROBOTU DA KULLANILIYOR Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor. ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor.

MİDYE AĞLARI İHTİMALİ DHA'da yer alan habere göre öte yandan Kurşunlu Mahallesi ile Yeniköy Mahallesi arasında bulunan Karacabey midye çiftliğinde de dalış yapıldı. Geminin battığı bölgenin güneyinde kalan, batan gemiye 6, kıyıya ise 1 kilometre mesafedeki bölgede, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'na bağlı 5 kişilik dalgıç timinden 2 dalgıç, bottan 20 metreye dalış gerçekleştirdi. Dalgıçlar, 30 dakika suyun altında kalarak arama çalışması yaptı. Kayıp mürettebatın, dalgalarla kıyıya doğru sürüklenerek, midye çiftliğindeki ağlara takılma ihtimali değerlendiriliyor.