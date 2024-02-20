Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009da Guinness Rekorlar Kitabına giren Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvinede bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yaptı.