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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş sözleşmesini feshetti! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş sözleşmesini feshetti!

        Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.02.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:11
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        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
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        Beşiktaş, Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

        TINDER PROFİLİ SONRASI TEPKİ OLDU

        Beşiktaş taraftarları, arkadaşlık uygulaması tinder üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'a tepki gösterdi.

        EMİRHAN İDDİALARI REDDETTİ

        Emirhan Delibaş daha sonra bu iddialar üzerine, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." açıklamasını yapmıştı.

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