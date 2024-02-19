Wilma Elles ve Kerem Göğüş arasında nafaka krizi

Wilma Elles; "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendine çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" dedi.

Wilma Elles, 2014 - 2019 arasında Kerem Göğüş ile evlilik yaşamış, iki çocukları dünyaya gelmişti.