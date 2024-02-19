Wilma Elles ve Kerem Göğüş arasında nafaka krizi
Oyuncu Wilma Elles ve eski eşi Kerem Göğüş arasındaki nafaka krizi sürüyor. Göğüş, bin 500 Euro nafakayı fazla bulup mahkemeye başvurunca Elles, tepki gösterdi
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisindeki 'Caroline' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Alman Wilma Elles'in eski eşi Kerem Göğüş ile arasında nafaka krizi yaşanıyor.
Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği bin 500 euroluk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu.
Kerem Göğüş, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.
Wilma Elles, eski eşinin bu talebine tepki gösterdi.
Wilma Elles; "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendine çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" dedi.
Wilma Elles, 2014 - 2019 arasında Kerem Göğüş ile evlilik yaşamış, iki çocukları dünyaya gelmişti.
Wilma Elles, 2022'de Mehmet Şah Çelik ile evlenmiş ve geçtiğimiz eylül ayında da üçüncü kez anne olmuştu.