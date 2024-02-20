Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 65 yaşındaki A.Y., gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu 43 yaşındaki Barış Demir'i tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı A.Y.'nin şizofreni hastası olduğu iddia edildi
Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.
GÜRÜLTÜ NEDENİYLE TARTIŞTILAR
DHA ve AA'da yer alan habere göre A.Y. (65) isimli şizofren hastası, aynı apartmanda oturan komşusu Barış Demir (43) ile gürültü nedeniyle tartıştı.
EVE GİDİP TÜFEĞİNİ ALDI
Tartışmanın büyümesiyle A.Y., evine gidip tüfeğini aldıktan sonra Barış Demir'in oturduğu daireye girdi.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
A.Y., Barış Demir'in evinde, yatalak babasının yanında tüfeği ateşledi. Barış Demir, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Barış Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. A.Y., polis tarafından gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Bir zincir markette şoför olarak çalıştığı öğrenilen Barış Demir’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.