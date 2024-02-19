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        Haberler Ekonomi Teknoloji "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi - Teknoloji Haberleri

        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi

        Gök bilimciler, "evrendeki en parlak cisim olduğunu tahmin ettikleri" Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak bir kuasar keşfi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:30 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:30
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        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
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        Avustralya ve Şili'den bilim insanlarından oluşan bir ekip, Şili'deki Atacama Çölü'nde bulunan teleskoplar yardımıyla yaptıkları gözlemler sonucu "J0529-4351" ismi verilen aşırı parlaklığa ve kütleye sahip gök cismi kuasara ilişkin çarpıcı detaylar buldu.

        Gök bilimciler, araştırmalar sonrası, Güneş'ten 500 trilyon kat daha parlak olan bu kuasarın "evrendeki en parlak cisim" olabileceği sonucuna vardı.

        DÜNYADAN 12 MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIKTA

        Söz konusu kuasarın Dünya'dan 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu kaydeden gök bilimciler, cismin merkezinde bulunan kara deliğin kütlesinin Güneş'in 17 ila 19 milyar katı olduğunu da tespit etti.

        Araştırmanın detayları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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