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        Haberler Dünya Washington Post yazarı Kabil'den izlenimlerini aktardı: Kurtlar Vadisi popüler

        Washington Post yazarı Kabil'den izlenimlerini aktardı: Kurtlar Vadisi popüler

        Washington Post yazarı Rick Noack, "Taliban Kabil'i değiştirme sözü verdi. Şehir Taliban'ı değiştirmeye başlıyor olabilir" başlıklı yazısında Kabil'den gözlemlerini aktardı. Taliban güçlerinin şehir hayatına adapte olduğunu, bazılarının İngilizce öğrendiğini belirten Noack, "Kurtlar Vadisi" dizisinin de popüler olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 08:20 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:20
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        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
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        Washington Post yazarı Rick Noack, Afganistan'da Ağustos 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban güçlerinin Kabil'de hayatına ilişkin izlenimlerini "Taliban Kabil'i değiştirme sözü verdi. Şehir Taliban'ı değiştirmeye başlıyor olabilir" başlıklı yazısında aktardı.

        Noack, bazılarının hafta sonlarını şehrin tema parklarında geçirdiğini, bazılarının kriket maçlarını büyük ekranlarda izlediğini, bazılarının ise Facebook'ta kendi fotoğraflarını veya şehrin fotoğraflarını paylaştığını söyledi. Noack, çoğu sabah, Kabil'deki İngilizce okulları Taliban güçleri ve yurtdışında eğitim görmeye diğer öğrenciler kadar istekli görünen kamuflaj ceketli çalışanlarla dolup taştığını ifade etti.

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        "Taliban Kabil'i değiştirmeye devam ederken, bazıları şehrin Taliban'ı yeniden oluşturmaya başlayıp başlamadığını merak etmeye başladı" ifadelerini kullanan Noack izlenimlerini şöyle aktardı;

        Taliban savaşçılarından bazıları artık silahlı kampanyalarını sürdürmek için harcadıkları paradan pişmanlık duyuyor. Taliban güçlerinden bazıları, eğitimlerini bıraktıkları için üzgün"

        KADINLARA YÖNELİK BASKICI TUTUM SÜRÜYOR

        Noack, şehirdeki bu yaşamın yanı sıra Taliban'ın politikalarının kadın haklarına yönelik baskıcı tutumunun sürdüğünün altını çizdi.

        Taliban'ın 1996'da ve ardından 2021'de Kabil'i ele geçirmesine yardım eden eski bir Taliban mensubu, 50 yaşındaki Abdulrahman Rahmani, bir gün Kabil'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticaret merkezi Dubai'nin eşdeğeri olacağını hayal ettiğini söyledi ve "Ekonomik sorunlar çözüldüğünde işler büyük ölçüde değişecek" dedi.

        KURTLAR VADİSİ POPÜLER

        Bazı Taliban üyelerinin pahalı zevkleri olduğunu gözlemleyen Noack, motosiklete ilgi duyulduğunu belirtti.

        İnternet erişiminin güvenli bir seviyeye ulaşmasıyla Taliban güçlerinin yüksek çözünürlükte dizi izlemeye başladığını belirten Noack, en sevdikleri dizinin "Kurtlar Vadisi" ve uzak bölgeleri fethetmek zorunda olan bir prensi konu alan Güney Kore tarihi dizisi "Jumong" olduğunu belirtti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Afganistan
        #Taliban
        #kurtlar vadisi

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