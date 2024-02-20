Washington Post yazarı Kabil'den izlenimlerini aktardı: Kurtlar Vadisi popüler

Washington Post yazarı Rick Noack, Afganistan'da Ağustos 2021'de iktidarı ele geçiren Taliban güçlerinin Kabil'de hayatına ilişkin izlenimlerini "Taliban Kabil'i değiştirme sözü verdi. Şehir Taliban'ı değiştirmeye başlıyor olabilir" başlıklı yazısında aktardı.

Noack, bazılarının hafta sonlarını şehrin tema parklarında geçirdiğini, bazılarının kriket maçlarını büyük ekranlarda izlediğini, bazılarının ise Facebook'ta kendi fotoğraflarını veya şehrin fotoğraflarını paylaştığını söyledi. Noack, çoğu sabah, Kabil'deki İngilizce okulları Taliban güçleri ve yurtdışında eğitim görmeye diğer öğrenciler kadar istekli görünen kamuflaj ceketli çalışanlarla dolup taştığını ifade etti.

Taliban savaşçılarından bazıları artık silahlı kampanyalarını sürdürmek için harcadıkları paradan pişmanlık duyuyor. Taliban güçlerinden bazıları, eğitimlerini bıraktıkları için üzgün"

KADINLARA YÖNELİK BASKICI TUTUM SÜRÜYOR

Noack, şehirdeki bu yaşamın yanı sıra Taliban'ın politikalarının kadın haklarına yönelik baskıcı tutumunun sürdüğünün altını çizdi.

Taliban'ın 1996'da ve ardından 2021'de Kabil'i ele geçirmesine yardım eden eski bir Taliban mensubu, 50 yaşındaki Abdulrahman Rahmani, bir gün Kabil'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticaret merkezi Dubai'nin eşdeğeri olacağını hayal ettiğini söyledi ve "Ekonomik sorunlar çözüldüğünde işler büyük ölçüde değişecek" dedi.

KURTLAR VADİSİ POPÜLER

Bazı Taliban üyelerinin pahalı zevkleri olduğunu gözlemleyen Noack, motosiklete ilgi duyulduğunu belirtti.

İnternet erişiminin güvenli bir seviyeye ulaşmasıyla Taliban güçlerinin yüksek çözünürlükte dizi izlemeye başladığını belirten Noack, en sevdikleri dizinin "Kurtlar Vadisi" ve uzak bölgeleri fethetmek zorunda olan bir prensi konu alan Güney Kore tarihi dizisi "Jumong" olduğunu belirtti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.