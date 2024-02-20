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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak! 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı - İş-Yaşam Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 01:05 Güncelleme: 20.02.2024 - 01:05
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
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        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

        Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

        Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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