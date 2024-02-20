Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak! 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı - İş-Yaşam Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alacak! 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı - İş-Yaşam Haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak

Anadolu Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 01:05 Güncelleme: 20.02.2024 - 01:05 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL