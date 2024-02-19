Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; dehşet olay dün gece saatlerinde Beylikdüzü sahilde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gece yarısı polise ‘sahilde silah sesleri geliyor’ ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri hızla olay bölgesine gitti.

İKİ KİŞİ SİLAHLA VURULMUŞ BULUNDU

Olay bölgesine gelen polis ekipleri, sahilde park halinde duran bir otomobili inceledi. Kapıyı açtıklarında, aracın ön iki koltuğunda kanlar içinde bulunan iki kişiyle karşılaştı. Hemen olay yerine ambulans ekipleri çağrıldı. Bu arada yapılan incelemede yaralı bulunan kişileri 34 yaşındaki Eren Özyurt ve 27 yaşındaki Enes Hallaç oldukları tespit edildi. İki yaraları hastaneye kaldırıldı

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