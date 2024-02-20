30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
Erzurum'da, cezaevinden firar eden, 30 suç kaydı bulunan 39 yaşındaki Şafak Saydam, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 15 yıllık eşi 32 yaşındaki Elif Saydam'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, takipteki polisler tarafından bindiği takside yakalandı
Erzurum'da, hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden Şafak Saydam (39), öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti.
EŞİNE 2 EL ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Saydam, tabancayla kalabalığın içerisinde eşi Elif Saydam'a (32) iki el ateş etti.
4 ÇOCUK ANNESİ AĞIR YARALANDI
Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden Elif Saydam ağır yaralandı. Yaralı kadın yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedaviye alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın yönettiği operasyonda, ekipler Saydam’ın saklandığı değerlendirilen adreslerde arama yaptı, şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürerek taksileri kontrol edildi.
TAKSİDE YAKALANDI
Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı.