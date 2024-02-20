Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı! - Son dakika Erzurum haberleri

        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!

        Erzurum'da, cezaevinden firar eden, 30 suç kaydı bulunan 39 yaşındaki Şafak Saydam, kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 15 yıllık eşi 32 yaşındaki Elif Saydam'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası kaçan şüpheli, takipteki polisler tarafından bindiği takside yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 08:06 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum'da, hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden Şafak Saydam (39), öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti.

        EŞİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Saydam, tabancayla kalabalığın içerisinde eşi Elif Saydam'a (32) iki el ateş etti.

        4 ÇOCUK ANNESİ AĞIR YARALANDI

        Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden Elif Saydam ağır yaralandı. Yaralı kadın yakınları tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Tedaviye alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        REKLAM

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın yönettiği operasyonda, ekipler Saydam’ın saklandığı değerlendirilen adreslerde arama yaptı, şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürerek taksileri kontrol edildi.

        TAKSİDE YAKALANDI

        Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzurum
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!