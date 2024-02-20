Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığına ilişkin yapılan açıklamada “Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir” denildi.

CHP içerisinde bir süredir tartışılan Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayının kim olacağı, parti tarafından yapılan yazılı açıklama ile belli oldu.

İHA'nın haberine göre; CHP tarafından yapılan açıklamada "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.