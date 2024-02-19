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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den Hatay mesajı: Lütfü Savaş'ın desteğiyle... - Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Hatay mesajı: Lütfü Savaş'ın desteğiyle

        CHP lideri Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi sonrası başlayan tartışmalar hakkında, "Hatay ittifakına ihtiyaç var. İttifak kurulmazsa Cumhur İttifakı şans yakalayacak. 36 saatin tamamına çalışarak, Hatay'daki soruna en doğru çözümü vereceğim" dedi. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri için de "Canı sağ olsun" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:20
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        Özel'den Hatay mesajı: Lütfü Bey'in desteğiyle...
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Hatay'da Lütfü Bey'in desteğiyle, alternatif gerçekleştirdiğimizde seçimi alacağımızı düşünüyorum. Hatay ittifakına ihtiyaç var. İttifak kurulmazsa Cumhur İttifakı şans yakalayacak" dedi.

        CHP lideri Özgür Özel, Now TV'de Çalar Saat programında konuştu.

        6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'a dikkat çeken Özel, "Hatay'da bir eksiklik varsa, mağduriyet varsa yüzde 1'i bizeyse, payımıza düşenden utanç duyarız. 'Hatay'a yardım geldi mi gelmedi' diyor. Çünkü 'Hatay Belediyesi bizde değil' diyor. Bir önceki oyları için cezalandırıyor, bir sonraki oyları için şantaj yapıyor" dedi.

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        Özel, "Öyle bir izlenim yaratıyor ki 'Bizde olsa böyle olmazdı' diyor. Malatya'da, Adıyaman'da, Osmaniye'de ne yaptın? 'Bir yılda eve girecekler' dediklerinin oranı yüzde 13,5. Bu yılın sonunda yapacağım dediğini yaptığında, söz verdiğinin yüzde 11'ini yapmış olacak" diye konuştu.

        AKŞENER'İN İMAMOĞLU SÖZLERİNE YANIT

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Ne yazık ki İstanbul bugün ranta boğulan bir şehir. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı. Mesela eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" sözleri için "Canı sağ olsun" diye karşılık verdi.

        Akşener: İstanbul'u artık...
        Akşener: İstanbul'u artık...

        HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ'IN ADAYLIĞI

        CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da kimin aday gösterileceği konusunda şunları söyledi:

        Lütfü Savaş, CHP aday tanıtım toplantısına katılmadı
        Lütfü Savaş, CHP aday tanıtım toplantısına katılmadı

        "Biz Hatay'da yaşananlar dikkatli analiz ediyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anket yaptık. Bugün, Lütfü Savaş'la konuşacağız. Biz Hatay'da Lütfü Bey'in desteğiyle, alternatif gerçekleştirdiğimizde seçimi alacağımızı düşünüyorum. Hatay ittifakına ihtiyaç var. İttifak kurulmazsa Cumhur İttifakı şans yakalayacak. 36 saatin tamamına çalışarak, Hatay'daki soruna en doğru çözümü vereceğim."

        Özel, "Lütfü Bey ile bu konuyu konuşup, alternatif gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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