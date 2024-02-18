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        Haberler Gündem Politika CHP aday tanıtım toplantısına Lütfü Savaş katılmadı - Son dakika haberleri

        CHP aday tanıtım toplantısına Lütfü Savaş katılmadı

        CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ancak tartışmalara neden olan Lütfü Savaş, aday tanıtım toplantısına katılmadı. YSK'ya verilecek aday listeleri için son tarih olan 20 Şubat'a kadar Lütfü Savaş'ın yerine yeni bir isim belirlenmesi gündemde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 17:37 Güncelleme: 18.02.2024 - 17:37
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        Lütfü Savaş, CHP aday tanıtım toplantısına katılmadı
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        CHP, 31 Mart mahalli idareler seçimleri adaylarını tanıttı. Programda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayları açıklanmadı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

        Özel'den aday belirleme mesajı
        Özel'den aday belirleme mesajı Haberi Görüntüle

        CHP Genel Başkanı Özel, salona aralarında belediye başkan adayları, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin de olduğu bir grupla girip, tüm salonu selamladı.

        Özel, "Bugün 18 Şubat. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine 42 gün kaldı. 81 ilden belediye başkan adaylarımızı tanıtmak ve seçim bildirgemizi tanıtmak adına hep birlikte huzurunuzdayız" dedi.

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        LÜTFÜ SAVAŞ PROGRAMA KATILMADI

        Programda, partinin seçim şarkısı "İşimiz Gücümüz Türkiye" çalındı. Özel'in konuşmasının ardından, tüm adaylar illerine göre sahneye çıkarak Özel ile fotoğraf çektirdi.

        Programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmazken, sahneye davet edilen Hatay adaylarının arasında Savaş'ın adı anons edilmedi, ekrana ismi ve fotoğrafı yansıtılmadı.

        YENİ ADAY BELİRLENEBİLİR

        CHP'nin yaptırdığı son ankette, Lütfü Savaş için olumsuz sonuç çıktığı edinilen bilgiler arasında.

        Savaş'a alternatif bir aday arayışı devam ederken, YSK'ya aday listelerinin son teslim tarihi olan 20 Şubat'a kadar yeni bir aday belirlenmesi bekleniyor.

        ÖZEL'E YETKİ VERİLMİŞTİ

        CHP MYK ve Parti Meclisi toplantısında, Özgür Özel'e Lütfü Savaş’ın yerine yeni bir ismin aday gösterilip gösterilmemesi konusunda yetki verilmişti.

        Hatay için eski milletvekili ve eski Sanayi Bakanı Mehmet Dönen’in adının alternatif için konuşulduğu belirtiliyor.

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