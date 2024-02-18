CHP aday tanıtım toplantısına Lütfü Savaş katılmadı

CHP, 31 Mart mahalli idareler seçimleri adaylarını tanıttı. Programda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul Esenyurt Belediye Başkan adayları açıklanmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Özel'den aday belirleme mesajı Haberi Görüntüle

CHP Genel Başkanı Özel, salona aralarında belediye başkan adayları, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin de olduğu bir grupla girip, tüm salonu selamladı.

Özel, "Bugün 18 Şubat. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine 42 gün kaldı. 81 ilden belediye başkan adaylarımızı tanıtmak ve seçim bildirgemizi tanıtmak adına hep birlikte huzurunuzdayız" dedi. REKLAM

LÜTFÜ SAVAŞ PROGRAMA KATILMADI Programda, partinin seçim şarkısı "İşimiz Gücümüz Türkiye" çalındı. Özel'in konuşmasının ardından, tüm adaylar illerine göre sahneye çıkarak Özel ile fotoğraf çektirdi. Programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmazken, sahneye davet edilen Hatay adaylarının arasında Savaş'ın adı anons edilmedi, ekrana ismi ve fotoğrafı yansıtılmadı.