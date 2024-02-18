CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara aday tanıtım toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Özel, "Bugün 18 Şubat. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimine 42 gün kaldı. 81 ilden belediye başkan adaylarımızı tanıtmak ve seçim bildirgemizi tanıtmak adına hep birlikte huzurunuzdayız" diye sözlerine başladı.

CHP lideri "CHP'nin kurultayları görev veren kurultaylardır. Bütün genel başkanlarımızı minnetle ve şükranla selamlıyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Zaman zaman siyasette vefa tartışmaları oluyor. Kendimizden önceki genel başkanlarımıza büyük bir vefa duyuyoruz. Bir partinin önceki başkanlara vefa göstermek, emanet ettikleri partiyi iktidar yapmakla olur" dedi.

REKLAM

ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Aday belirleme sürecine dikkat çeken Özel şunları söyledi:

"Adaylarımızı belirlerken örgütümüzü dinledik, seçmenimizi dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük, partililerimizi görevlendirdik, onların raporlarını aldık, 3 bin araştırma yaptırdık, 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Memnuniyet anketleri olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı seçmenin taleplerini okumayı tercih ettik. Sonuç olarak burada karşınızda adaylarımız var. Aday adayı olup da adaylaşamayanlar oldu. Son günlerde bazı televizyonlarda bazı gazetelerde 3,5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum ama esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan benim gönlümün kahramanı kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, çok istedim olmadı sizi belirlediler ben çalışmaya hazırım dediği telefonda görevine başlayanlar var, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayanlar var."

"MİLLETİN PARASINI MİLLET İÇİN HARCADIK"

Özgür Özel, "Bu topraklara sosyal belediyecilik anlayışını getiren, sosyal demokrasiyi getiren partiyiz. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından ilk kez yapılan pek çok uygulamayı hayata geçiren partiyiz" dedi.

Özel şunları söyledi:

"Bu iktidar 25 yıl boyunca ülkeyi kötü yönetti. Şehirlerimizin tarihi dokularını tahrip etti. Doğal afetlere karşı dirençsiz hale getirdi. Şehirlerimiz güvensiz ortamlara dönüştü. Belediyeler belli çıkar gruplarının faydalandığı kurumlar haline getirildi. Ankara'nın nasıl parsel parsel satıldığı, İstanbul'a nasıl ihanet edildiğini kendi ağızlarından dinledik. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i her birlikte kazandık. Bu hepimize iyi geldi. Belediyelerde yaptığımız en önemli hizmet, milletin parasını millet için harcadık. İsraf etmedik, tasarruf ettik. Vatandaşlarımızın yanında durduk.

Bugün yapılan tüm araştırmalarda en yaşanabilir kentler CHP'li belediye başkanlarının yönettiği kentler. Üniversite öğrencilerinin tercih ettiği kentlerin yüzde 85'i CHP'li belediyeler. Tatile bizim kentlere geliniyor, göç için CHP'li belediyeler tercih ediliyor. Türkiye'deki herkesi CHP'li belediyelerde ağırlayamayız, Türkiye'deki herkes CHP'li belediye başkan adaylarına oy vererek o CHP'li belediyeleri kendi kentine getirebilir. Çağrımız tüm Türkiye'dir. 31 Mart'ta oyu atın; halkçı, çalışkan belediye başkanlarını iktidara getirin."

"Bir yola çıkıyoruz" diyen Özgür Özel, "Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için. Sosyal yardımı adil ulaştırmak için. Gençlerimize yeni sosyal alanlar sunmak için. Belediyeleri halkın söz sahibi olduğu kurumlar haline getirmek için. Güvenli şehirleri inşa etmek için yola çıkıyoruz. CHP belediyeleri kaynaklarını halktan yana kullanacak. Şehirlerimizi kadınlar, gençler, emekliler ve çocuklar için rahat ve huzurlu bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.

"BELEDİYELER VATANDAŞTAN UZAKLAŞTI"

CHP lideri Özel, "Bu iktidar 2002 yılında geldiğinde 3 bin 225 belediye vardı. Bu sayısı 1 393'e düşürdü. Bu durum belediye hizmetlerinin vatandaştan uzaklaşmasına neden oldu. Almanya'da 11 binin üzerinde belediye var, Fransa'da 36 bin belediye var" ifadelerini kullandı.

Özel, "Bütün yetkileri merkezileştirerek, kendinden olmayanı yok sayarak. 'Hatay mağdur oldu çünkü belediyesi bizde değildi' dedi. Bu söze söyleyecek söz bulamadım. Karşımızdaki, depremzedeyi cezalandıracak, vereceği oya göre şantaj yapacak taş kalpliydi. Onun kalbinde insaf yok. Onun karşısında CHP'liler var" dedi.

SLOGAN: İŞİMİZ GÜCÜMÜZ...

CHP lideri, "Seçim bildirgemiz kalkınma, refah ve dayanışmayı önceleyen etkili bir bildirge. Sloganımız 'İşimiz gücümüz Türkiye'. Bu slogan CHP'li belediye başkanlarımız tarafından kendi şehirlerinde kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Özel, "Önümüzdeki günlerde sandık başına gideceksiniz. 31 Mart'ta belediye başkanlarını seçeceksiniz. Yeni belediye başkanlarını Amerika'yı baştan keşfetmeyecek. Projeler, yeni belediye başkanlarına sunulacak. Hizmette standartı sağlayacağız" dedi.

5 yılın sonu geldiğinde hepsinin bildiği, mutabık olduğu kriterlerle aday olup olmayacaklarını bilecekler. CHP'li belediye başkanları 3 ayda bir alacakları karnelerle bilecek. CHP'nin yerel yönetimler koordinasyon birimi olacak. Bu birimin başında Yılmaz Büyükerşen olacak."